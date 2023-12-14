Gösteri altyazısız: Jimmy Carr ilk kez İstanbul’a geliyor

Dünyaca ünlü Britanyalı komedyen Jimmy Carr, 7 Mart’ta ‘Terribly Funny’ isimli gösterisiyle ilk kez İstanbul’a geliyor.
Ağırlıklı olarak kara mizah ve sarkastik komedi yapan Carr, 7 Mart’ta Tim Show Center’da komediseverlerle buluşacak.
Politika, cinsiyet farklılıkları, ünlülerle ilgili sivri diliyle ünlenen Carr’ın gösterisinde altyazı geçilmeyecek.
Bilet fiyatları 1000 ile 2 bin lira arasında değişiyor.
İzleyiciler kısa bir notla uyarılıyor:
“Jimmy’nin şovu her türlü korkunç şey hakkında şakalar içeriyor. Sizi ya da tanıdığınız ve sevdiğiniz insanları tetikleyebilecek türden şeyler. Ama bunlar sadece şaka. Bir komedi şovunda politik doğruculuk olması, bir rodeoda iş sağlığı ve güvenliği olması gibidir.”
‘Terribly Funny’, Carr’ın dünya çapında 500 binden fazla kişi tarafından izlenen küresel ‘Best Of’ turnesinin devamı niteliğinde.