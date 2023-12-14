Gösteri altyazısız: Jimmy Carr ilk kez İstanbul’a geliyor

Dünyaca ünlü Britanyalı komedyen Jimmy Carr, 7 Mart’ta ‘Terribly Funny’ isimli gösterisiyle ilk kez İstanbul’a geliyor.

Fotoğraf: Netflix

Ağırlıklı olarak kara mizah ve sarkastik komedi yapan Carr, 7 Mart’ta Tim Show Center’da komediseverlerle buluşacak.

Politika, cinsiyet farklılıkları, ünlülerle ilgili sivri diliyle ünlenen Carr’ın gösterisinde altyazı geçilmeyecek.

Dünyaca ünlü komedyen Jimmy Carr “Terribly Funny” ismini verdiği tek kişilik gösterisi ile ilk defa 7 Mart’ta İstanbul’da!



*Gösteri İngilizcedir ve altyazı olmayacaktır.



🎟️ Bilet için: https://t.co/6hxaKtaOWE



Star of the UK’s most streamed Netflix comedy special of 2021, Jimmy… pic.twitter.com/MK388qQaSQ — tuzbiber stand up (@tuzbiberstandup) December 13, 2023

Bilet fiyatları 1000 ile 2 bin lira arasında değişiyor.

İzleyiciler kısa bir notla uyarılıyor:

“Jimmy’nin şovu her türlü korkunç şey hakkında şakalar içeriyor. Sizi ya da tanıdığınız ve sevdiğiniz insanları tetikleyebilecek türden şeyler. Ama bunlar sadece şaka. Bir komedi şovunda politik doğruculuk olması, bir rodeoda iş sağlığı ve güvenliği olması gibidir.”

‘Terribly Funny’, Carr’ın dünya çapında 500 binden fazla kişi tarafından izlenen küresel ‘Best Of’ turnesinin devamı niteliğinde.