Gösteri altyazısız: Jimmy Carr ilk kez İstanbul’a geliyor

Dünyaca ünlü komedyen Jimmy Carr “Terribly Funny” ismini verdiği tek kişilik gösterisi ile ilk defa 7 Mart’ta İstanbul’da!



*Gösteri İngilizcedir ve altyazı olmayacaktır.



🎟️ Bilet için: https://t.co/6hxaKtaOWE



Star of the UK’s most streamed Netflix comedy special of 2021, Jimmy… pic.twitter.com/MK388qQaSQ