Görüntü yönetmeni İlker Berke hayatını kaybetti

‘Fasülye’, ‘Mayıs Sıkıntısı’ ve ‘Gönül Yarası’ ve Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde sansürlenen ‘Kanun Hükmü’ belgeseli başta olmak üzere çok sayıda dizi, film ve reklamın görüntü yönetmenliğini üstlenen İlker Berke, 55 yaşında yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: Twitter

‘Kanun Hükmü’nün yönetmeni Nejla Demirci, Twitter hesabındaki paylaşımda şunları yazdı: “Kanun Hükmü belgesel ekibinden görüntü yönetmeni, sevgili dostum, güzel insan İlker Berke’yi kaybettik. Oysa daha dünden cevapsız çağrısı var. O telefona bakamadım… O telefona geri dönemedim.”

Berke’nin ölüm sebebi açıklanmadı.

Hayatı

Hacettepe Üniversitesi’nde iktisat okurken fotoğraf, video ve sinema sanatıyla ilgilenmeye başlayan İlker Berke, 150’den fazla reklam filminde kamera asistanı olarak çalıştı.

Berke, çok sayıda sinema ve televizyon filminin, kısa filmin, dizinin, belgeselin, tanıtım ve reklam filminin, klip ve kamu spotunun görüntü yönetmenliğini yaptı.

‘Yeşil Işık’, ‘Dava’, ‘Fotoğraf’, ‘Ferhunde Hanımlar’, ‘Fasülye’, ‘Mayıs Sıkıntısı’ ve ‘Gönül Yarası’, Berke’nin görüntü yönetmenliğini üstlendiği yapımlar arasında.

Ne olmuştu?

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın yürüttükleri mücadeleyi anlatan ‘Kanun Hükmü’ adlı belgesel, ‘filmdeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği’ gerekçesiyle Antalya’da düzenlenecek Altın Portakal Film Festivali’nden çıkarılmıştı. Yönetmen Nejla Demirci filmi hakkında verilen kararı ‘sansür’ olarak nitelemişti.

Altın Portakal Film Festivali jürileri, belgeselin seçkiye geri alınmaması durumunda görevlerini yerine getirmeyeceklerini açıklamıştı.