Google, kullandığı haberler için Kanada'ya yıllık 74 milyon dolar ödeyecek

Google, ‘Çevrim İçi Haberler Yasası’ kapsamında, Kanada’ya her yıl yaklaşık 74 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Fotoğraf: AA

Kanada Kültürel Miras Bakanı Pascale St-Onge, şirketlerin haber içeriklerini platformlarında kullanmaları karşılığında Kanadalı medya yayıncılarına ücret ödemelerini gerektiren yasaya uygun olarak, Google ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

AA’nın haberine göre Kanada hükümeti ve Google arasında yapılan anlaşmaya göre şirket, Kanada’nın haber kuruluşlarına yıllık yaklaşık 74 milyon dolarlık katkıda bulunacak.

St-Onge düzenlediği basın toplantısında yapılan anlaşmanın basın sektörü için iyi bir gelişme olduğunu belirtti.

Kanada’da haziranda yasalaşan ‘Bill C-18’ sayılı Çevrim İçi Haberler Yasası, Meta ve Google gibi şirketlerin haber içeriklerini platformlarında kullanmaları karşılığında Kanadalı medya yayıncılarına ücret ödemelerini gerektiriyor.

Kanadalılar, Meta hesaplarındaki yerli ve yabancı medya kuruluşlarının haber içeriklerine erişim sağlayamıyor.