Google Haritalar'a yapay zeka desteği

Google, yapay zeka(AI) destekli güncellemesiyle Google Haritalar’ı daha da ileriye taşıyor.

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Google şu anda yapay zekayı tamamen benimseyen birçok büyük teknoloji firmasından biri ve şimdi ‘Google Haritalar’ı bir yapay zeka güncellemesiyle daha da ileriye taşıyor.

Bilmediğiniz yolları bulmanızı ve sizi gitmek istediğiniz yere en kolay şekilde götürmeyi amaçlayan Google Haritalar, yeni gelecek AI öngörüleriyle lokasyon tavsiyeleri de verecek.

Google, ‘Google Haritalar’da restoran gibi bir mekana dokunduğunuzda, kullanıcı fotoğrafları ve incelemeleri arasında gezinirken neye baktığınızı anlamanıza yardımcı olmak için yapay zekayı kullanacak. Yani bir yemeğin çok sayıda görseli varsa Google artık o yemeğin ne olduğunu küçük bir başlıkla size söyleyecek. Eğer bilmediğiniz bir şehirde tatildeyseniz bu özellik oldukça işinize yarayabilir.

‘Google Haritalar’a yeni gelecek güncellemeler sadece bundan ibaret değil. Yeni versiyonda, uzun zamandır ziyaret etmek istediğiniz veya başka birinin mutlaka görmesi gereken yerlerin bir listesini de oluşturabileceksiniz. Google bu sayede ziyaret ettiğiniz bölgedeki faydalı listeleri bulmayı kolaylaştırmayı hedefliyor.

Bir şehirde gezinirken ihtiyacınız olacak tüm bilgiler ‘Trend, En İyiler ve Gems listeleri‘ olarak üçe ayrılıyor.

Trend listesi yakınınızda olup bitenleri, en iyiler listesi incelemelerde mükemmel yorumlar alan ve çok ziyaret edilen favorileri, Gems listesiyse en ilginç ve baştan çıkarıcı yerlerle birlikte harika potansiyeli olan mekanları gösteriyor.

Özellik şimdilik ABD ve Kanada’da 40 lokasyonda kullanıma sunuluyor ve insanlar haritalardaki listelere şehirlerdeki yeni seçenekleri ekliyor.