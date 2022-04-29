Golf oynarken kanguru yere yıktı

Avustralya’nın Queensland eyaletinde yaşayan bir kadın golf oynadığı sırada bir kangurunun saldırısına uğradı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Bu sabah Gold Coast kentindeki Arundel Hills Golf Kulübü’nde golf oynayan 69 yaşındaki kadın kangurunun bir hamlesiyle yere yığıldı.

Görgü şahitleri, kangurunun kısa bir süre sonra oradan ayrıldığını belirterek, ”Golf oynanan alana ansızın giren kanguru onu yere yıktı. Kadın ambulansa götürülürken hala şoktaydı ve belli ki canı çok yanıyordu” dedi.

İlk müdahale golf kulübündeki sağlık görevlileri tarafından yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan kadının yüzünde, ellerinde, kollarında, kafasında ve ayaklarında kesikler, çizikler olduğu bilicinin açık olduğu belirtildi.

Kadına müdahale için golf kulübüne giden, eyaletin ambulans hizmetlerinden sorumlu biriminden Joel McEwan da ”Geçmişte de golf oynandığı sırada kanguru saldırılarına şahit oldu. 12-18 aydır ilk defa oldu’‘ ifadelerini kullandı.