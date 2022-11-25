Gole sevinirken teknik direktörün boyununu sıktı

2022 FIFA Dünya Kupası’nda İran, B Grubu’ndaki ikinci maçında Galler’i 2-0 mağlup etti. İkinci golün ardından ne yapacağını şaşıran İranlı futbolcu, sevinirken teknik direktörün boyununu sıktı.

İranlı futbolcu gol sevincinde Carlos Queiroz’un boynunu sıktı (Twitter)

22 yaşındaki Mehsa Emini’nin polis gözetiminde hayatını kaybetmesine yönelik protestoların da etkisiyle İngiltere maçında çok dağınık bir görüntü sergileyen İran, Galler’e karşı baskılı ve istekli oyunuyla dikkat çekti.

Tempolu oynamalarına rağmen aradıkları boşlukları bulamayan iki takım, soyunma odasında golsüz eşitlikle gitse de İran, ikinci yarıya adeta direkleri döverek başladı.

Bayer Leverkusen forması giyen Azmun’un 51’inci dakikadaki şutu atak yönüne göre sağ direkten döndü. Pozisyonun devamında topu kontrol eden Holizade’nin şutunda bu kez sol direk gole izin vermedi.

90+8’inci dakikada Galler savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Çeşmi, yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Beraberliği yakalamak için ileriye çıkan Galler’in savunmasındaki boşluklar İran’a ikinci golü getirdi. Sol taraftan gelişen atakta Taremi’nin pasıyla ceza alına giren Rezayan, 90+11’inci dakikada kaleci Ward’ın üzerinden topu ağlara gönderdi: 0-2.

İkinci golle teknik direktörün boynunu sıktı

İkinci golün ardından İranlı futbolcunun gol sevincinde ne yapacağını şaşırarak teknik direktörü Carlos Queiroz’un boyunu sıkması maça damga vuran yan saha olaylarından oldu. Queiroz, bu olayın ardından futbolcusuna gülümsedi.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan İran, bu galibiyetin ardından puanını 3’e çıkardı. Galler ise 1 puanda kaldı.

İlk kırmızı kart kaleci Hennessey’ye çıktı

2022 Dünya Kupası’nın ilk kırmızı kartını Galler kalecisi Hennessey gördü.

83’üncü dakikada ani gelişen İran atağında kalesini terk eden Hennessey’nin müdahalesiyle Taremi ceza alanı dışında yerde kaldı.

Galli kaleciye sarı kart gösteren hakem Mario Escobar, VAR’a gitmesinin ardından pozisyonu gol şansı olarak değerlendirdi ve Hennessey’yi kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.