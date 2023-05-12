Goldman Sachs: Piyasa, muhalefetin kazanma olasılığını daha yüksek görüyor

Goldman Sachs ekonomistlerinin hazırladığı seçim raporuna göre piyasalar, Türk lirasında keskin bir değer kaybını fiyatlıyor. Raporda aktarılan piyasa beklentilerinde, muhalefetin kazanma olasılığının daha yüksek görüldüğü belirtildi.

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Türkiye’de seçimler yaklaştıkça yabancı yatırımcı ve bankaların ilgisi de artıyor. Bu kapsamda yabancı bankalar seçim sonrasına ilişkin analizler yayımlıyor.

Analizlerde, seçim sonrası AKP’yle mevcut ekonomi politikalarının sürmesi halinde daha karamsar bir tabloya işaret ediliyor. Ancak iktidar değişimi ve para politikasının rayına oturması halindeyse uzun vadede pozitif öngörüler var.

Son bir ayda Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’dan sattığı yaklaşık 50 milyar dolarlık dövizse, rezerv düşüşüyle birlikte endişeleri arttırdı.

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Bloomberg haberine göre Goldman Sachs, seçimlere ilişkin analizinde Merkez Bankası’nın (MB) keskin düşüş kaydeden rezervlerinin kurda oynaklık riskini artırdığı belirtildi. Analize göre piyasa, Türk lirasında keskin bir değer kaybını fiyatlıyor.

Goldman Sachs ekonomistleri Başak Edizgil ve Clemens Grafe tarafından hazırlanan 10 Mayıs tarihli raporda şunlar denildi: “Bize göre fiyatlanan faiz beklentileri, muhalefetin kazanma olasılığının piyasa beklentilerinde daha yüksek olduğunu ve muhalefetin iktidarında fiyat istikrarına odaklanma programı doğrultusunda faizleri kararlı bir şekilde artıracağı olasılığının öne çıktığını gösteriyor.”