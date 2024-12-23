Goldman Sachs, MB'den 'sürpriz' bekliyor

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, piyasa beklentilerinin aksine Merkez Bankası’nın (MB) ‘sürpriz’ yaparak politika faizini sabit tutmasını bekliyor.
Ekonomide gözler MB’nin 20 Aralık’ta vereceği politika faizi kararında.
Ekonomim‘in haberine göre piyasada genel beklenti 150 baz puanlık bir indirim.
Ancak Goldman Sachs MB’nin politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakacağını öngörüyor.
‘Erken olur’
Banka ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil imzalı raporda MB’nin aralıkta olası bir faiz indirimi kararının ‘erken’ olacağı ifade edildi.
Raporda ocakta 100 baz puanlık indirim beklentisinin korunduğu belirtildi.