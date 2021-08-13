Gökten petrol yağdı: İş makinesi boru hattını deldi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden geçen petrol boru hattının olduğu bölgede çalışma yapan iş makinesi operatörü, kazara petrol borusunu deldi. Patlayan boru hattından metrelerce yükseğe fışkıran ham petrol, araziye akmaya başladı.
Siverek ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Edis Mahallesi kırsalında, öğle saatlerinde arazideki taşları temizleyen iş makinesi operatörü, yanlışlıkla mahalleden geçen petrol boru hattının delinmesine neden oldu.
Petrol fışkırdığını görenlerin ihbarıyla bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri tedbir amaçlı alanda beklemeye başladı.
Hattın onarımı için çalışma başlatıldı.