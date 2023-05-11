Gökhan Zan’ın seçim afişi indirildi: Benden bu kadar korkmayın

İYİ Parti Hatay milletvekili adayı Gökhan Zan seçim afişinin indirilmesine “Böyle bir ekibi deprem haftasında da görmek isterdik. Benden bu kadar korkmayın” sözleriyle tepki gösterdi.

Galatasaray, Beşiktaş ve milli takımda forma giymiş Hatayspor Antrenör Yardımcısı Zan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın sesini duyuran isimlerden biri olmuştu.

İYİ Parti’ye katılarak Hatay’dan milletvekili adayı olan Zan, Instagram hesabından seçim afişinin kaldırıldığı anların görüntüsü paylaştı.

“Böyle bir ekibi çalışmalarıyla deprem haftasında da görmek isterdik” diye tepki gösteren Zan, şunları kaydetti:

“Benden bu kadar çok korkmayın. Ben bu toprakların evladı, kardeşiyim. Hatay’ın umuduyum. Siz ne kadar engellemeye çalışsanız da, halkımız 14 Mayıs’ta size gereken cevabı sandıkta verecek. Madem memleketimin sesi olmamı engellemeye çalışıyorsunuz, o zaman ben Ankara’ya geleceğim. Hatay’a ses olacağım.”