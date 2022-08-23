Gökhan Şen: Banka hisseleri neden yüzde 82 yükseldi?

Yıl başından bu yana bankaların getirileri %82’ye vardı. Üstelik bunun içinden bazılarını çekip özel olarak bakarsanız getiriler daha da artıyor.

Örneğin Garanti Bankası %88, İş Bankası %126 getiri sağlamış.

Harika haber. Peki neden?

Örneğin sanayi hisseleri %46 yukarıda.

Üstelik bankalar hiç memnun değiller hallerinden. Enflasyona karşı eziliyor karları. Piyasa ise oldukça memnun.

Tevatür türlü türlü. Ancak iki grupta toplanıyorlar.

İlki, yurt dışından para geliyor çünkü Rusya, Suudi Arabistan gibi ülkelerden bize para akacak. Öyleyse borsada pozisyon sahibi olunmalı.

İkinci söylenti ise seçimlerle alakalı. Öyle ya da böyle seçim riski fiyatlandı. Artık bunun aşağısı olmaz diyenler var.

…

Fakat bir yandan da faiz indirimleri ve bankacılık sektörüne ilişkin gelen düzenlemeler ile ülke riskinde bir artış söz konusu. Enflasyon 80 iken faizin nasıl indiğini bir türlü anlamıyor kimse. Bu sebeple ülke bonolarının kaskosu pahalılaşıyor. CDS 818 baz puana vardı kısa sürede.

Gökhan Şen’in yazısı