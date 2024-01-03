Gökhan Aktürk: Olayı yaşayanlar neden konuşamıyor?

Bu maçın ülkemiz dışında oynanması başlı başına zaten bir hataydı. Hele hele krallıkla yönetilen Suudi Arabistan’da oynatılması başlı başına bir hataydı. Oynanmaya başladığından beri sezon başlamadan oynatılan Süper Kupa maçı, Mehmet Büyükekşi tarafından sezon ortasında oynatılmak istendi. Okan Buruk sıkışık takvim içerisinde oynama tarafında değildi. İsmail Kartal böyle tarih verdiler oynayacağız dese de daha az dinlenecek oyuncularını koruması lazımdı. Bu iki takımın bir de Avrupa serüveni olacaktı.

Tabii araya duygusallık, yani para kazanma girince, hayal haberler başlamaz mı? Takımlar 20 milyon alacak, gidişler gelişler konaklamayı Suudiler karşılayacaktı. Ekim ayında başlayan protokol curcunası maç saatine az bir zaman kala krize dönüştü ve maç oynanmadı.

O zaman şöyle sorsak bu Süper Kupa maçı Rizespor-Antalyaspor arasında oynansaydı bu kadar ülke aranır mıydı oynamak için? Almanya’ya gittik siz gelince burada kavga çıkıyor düzen bozuluyor diye kabul edilmedi. İngilizler şimdi vize problemi çıkar aramızda, Azerbeycan para veremeyiz diye teklifi kabul etmedi. En önemlisi ise ülkenin futbolunu yöneten şahıslar ülke seyircisinin beraber maç izleyeceğine güvenemedi.

Gökhan Aktürk’ün yazısı