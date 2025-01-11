Gökçer Tahincioğlu: Vahim olan yedi seneyi aşkın süredir Kavala’nın bu gerekçelerle cezaevinde tutulması

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Çarşı davasının yıllar önce beraatle sonuçlandırılması gerekiyordu.

Verilen karar normal…

Normal olmayan Gezi davası…

Çarşı kararına göre Başbakanlık Ofisi’ne yürünürken işlenen bir suç yok. Demokratik hak kullanımı dışında suça konu bir eylem bulunmuyor.

Ama Gezi davasına göre insanlar yürümeleri ve hükümeti düşürmek için organize edildiler.

Dramatik değil mi?

Vahim olan, 7 seneyi aşkın süredir Kavala’nın bu gerekçelerle cezaevinde tutulması.

AİHM kararına rağmen tahliye edilmediği gibi toplumun önüne atılması…

Vahim olan 18 yıl ceza alan insanların kimsenin umurunda bile olmaması…

Vahim olan tarihe geçecek böyle bir davanın gözlerimizin önünde böyle yürütülüp, böyle sonuçlandırılması…