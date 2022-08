Gökçeada’da Meryem Ana Panayırı da iptal edildi: CİMER’e şikayet edilmiş

Gökçeada’da düzenlenecek Meryem Ana Panayırı’nın, CİMER’e gelen şikayetler üzerine iptal edildiği açıklandı.

Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı’nın, 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan Zeytinli Rock Festivali’ni yasaklamasına tepkiler sürerken, her yıl 15 Ağustos’ta Gökçeada’da düzenlenen Meryem Ana Panayırı’nın ‘şikâyet’ üzerine iptal edildiği duyuruldu.

Gökçeada’da her yıl 15 Ağustos’ta dünyanın her yerinden on binlerce kişiye ev sahipliği yapan panayırın organizasyonunu bu yıl İmroz Eğitim ve Kültür Derneği üstlenmişti.

Toplumsal.com.tr’den Serdar Nâzım Yüce’nin haberine göre muhtarlık, dernek yönetimi, üyeleri ve gönüllülerin ortaklaşa organizasyonuyla düzenlenen panayır, Tepeköy’deki kabristanın önündeki büyük meydanda yapılacaktı.

Derneğin elde edeceği gelir eğitim-öğretim faaliyetleri ve Tepeköy’ün ihtiyaçları için kullanılacak olan panayırda bu yıl geleneksel dans ekibi eşliğinde Petros İmvrios, Lambros Kafkulas ve Troia Trio sahne alacaktı.

Ancak İmroz Eğitim Kültür Derneği, Tepeköy Muhtarlığı’nın onayı ve Gökçeada Kaymakamlığı’nın izni alınarak organize edilen panayırla ilgili yetkili makamlara ‘şikayetlerin‘ yapıldığını, bu ortamda organize edilmesinin mümkün olmadığı ve iptal edildiğini duyurdu.