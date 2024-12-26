Gökçeada ve Bozcaada'da bazı feribot seferleri iptal

Ege Denizi’nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale’de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ’nin açıklamasına göre yarın Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı yapılmayacak.

Geyikli-Bozcada hattındaysa Bozcaada’dan 07:00 ve 10:00, Geyikli’den de 08:00 ve 11.:00 saatlerindeki seferler iptal edildi.

Bozcaada’dan 14:00 ve 18:00, Geyikli’den 15:00, 16:15 ve 19:00 saatlerinde seferler yapılmaya devam edilecek.