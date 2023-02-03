Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde ‘yolsuzluk ve rüşvet’ iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan, Belediye Başkanı Ünal Çetin dahil üç kişi tutuklandı.

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Çanakkale başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D, eski İYİ Parti Gökçeada İlçe Başkanı H.E., kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B’nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından Çanakkale Adliyesi’ne getirildi. Savcılık tarafından sorgulanan Çetin ve diğer beş kişi, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

‘İmar uygulamalarında usulsüz ruhsat verdikleri ve müteahhitlerden rüşvet aldıkları’ iddia edilen Belediye Başkanı Çetin ve İmar Müdürü S.D. ile ‘rüşvete aracılık ettiği’ öne sürülen H.E. tutuklandı. E.B, R.G. ve B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale başsavcılığı koordinesinde polis ekiplerince 31 Ocak’ta Gökçeada’da bazı adreslere düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Çetin’in de aralarında olduğu kişiler gözaltına alınmıştı.