‘God of War Ragnarok’ geliyor: PS4, PS4 pro ve PS5 arasında videolu grafik karşılaştırması

PlayStation 4 ve 5’in en çok beklenen oyunlarından birisi olan God of War: Ragnarok 9 Kasım’da geliyor.

Oyun, aralarında seçim yapılabilecek birçok farklı grafik seçeneğine sahip. PlayStation 4 veya PS4 Slim’de oynuyorsanız farklı görsel seçeneklere erişim sağlanamıyor. Ancak hem PS4 Pro hem de PlayStation 5 sahipleri birkaç seçeneğe daha sahip oluyor.

IGN’nin hazırladığı videoda bu farklı seçeneklerin ne sunduğu karşılaştırıldı.

Hem Pro hem de PS5 kullanıcılara ‘çözünürlük’ ve ‘kare hızı’ tercihi sunuyor. İlk tercihte çözünürlük isminden de anlaşılabileceği gibi yükseltilebiliyor. İkincisindeyse oyun akışı daha ön planda.