Gişe rekortmeni ‘Bergen’in yayınlanacağı dijital platform belli oldu

Şarkıcı Bergen’in hayatını konu alan ve başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu’nun yer aldığı ‘Bergen‘ filmi 7 Ekim 2022’de Amazon Prime Video’da seyirci karşısına çıkacak.

Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı filmde, 1989 yılında eşi Halis Serbest tarafından vurularak öldürülen Bergen’in hayatı anlatılıyor.

‘Bergen’in oyuncu kadrosunda bütün şarkıları seslendiren Farah Zeynep Abdullah’la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran başrolleri paylaştı.

4 Mart 2022’de vizyona giren film, toplamda 5 milyon 484 bin 798 seyirci tarafından izlendi. 2022 yılının en çok izlenen filmi olan ‘Bergen‘, tüm zamanların en çok izlenen yerli filmler listesinde 8’inci sırada bulunuyor.

Bergen’in vizyondan kaldırıldıktan sonra dijital dizi/film platformlarından hangisinde yayınlacağı ise merak konusuydu. Filmin geçen aylarda Disney’le anlaşmak üzereyken Amazon’a satıldığı öne sürülmüştü.

Filmin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla filmin 7 Ekim 2022 itibariyle Amazon Prime Video’da izleneceğini duyuruldu.