Giresun’da KKKA tedavisi gören genç hayatını kaybetti

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören genç yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: Arşiv (AA)

İlçeye bağlı Dereköy’de yaşayan Hilal T. (22) tarlada sırada çalıştığı sırada vücuduna yapışan keneyi cımbızla çıkardı.

Bir süre sonra ateş, titreme ve bulantı şikayetleriyle yakınlarınca Suşehri Devlet Hastanesi‘ne götürülen Hilal T., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Hilal T., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü, genç kızın KKKA PCR testinin pozitif olduğunu bildirdi.