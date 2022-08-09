Giresun’da lunapark treni raydan çıktı: Kazada yaralanan dört kişiden biri öldü

Giresun’da lunaparkta trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan dört kişiden biri öldü.

Fotoğraf: AA

Hacı Hüseyin Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir lunaparkta, eğlence treni raydan çıkarak yere düştü.

Kazada, Giresun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe (27) ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru eşi Samet Dilekçe, Şevval Akbaş ile Fatma Akbaş yaralandı.

Komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Aynı hastanede tedavi altına alınan Samet Dilekçe ve Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Şevval Akbaş ile Fatma Akbaş’ın durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı’ya başsağlığı dileyen Giresun Valisi Enver Ünlü idari ve adli tahkikatın devam ettiğini söyledi.

AA’nın aktardığına göre olayla ilgili başlatılan soruşturmada üç kişi gözaltına alındı.