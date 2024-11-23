Gino Sarfatti’nin ikonik masa lambası Model 600 geri döndü!

Bottega Veneta ve Flos, Gino Sarfatti’nin ikonik Model 600 masa lambasının dokuma deri versiyonunu piyasaya sürüyor.

Bottega Veneta

İtalya’nın en yenilikçi aydınlatma tasarımcılarından biri olan, malzeme, form ve yeni aydınlatma teknolojilerine deneysel bir yaklaşım getiren Gino Sarfatti’nin 1966 yılında tasarladığı ikonik ‘Model 600’ masa lambası, Flos ve Bottega Veneta birlikteliğiyle yeniden hayat buluyor.

Tasarımcının şirketi Arteluce için tasarlanan orijinal Sarfatti lambası, kurşun saçmalarla dolu küre biçimli deri bir tabana sahipti. Ağır ve esnek taban, ışığın geniş bir açı aralığında konumlandırılmasına olanak sağladı.

Flos, Bottega Veneta ile iş birliği yaparak lambanın deri tabanını moda markasının imzası olan dokuma deriyi kullanarak iki farklı stilde tasarladı.

Tasarımlardan ilki, markanın örgülü deri tekniği olan ‘intrecciato’yu kullanıyor. ‘İntreccio foulard’ olarak adlandırılan ikinci stil ise benzer şekilde dokunuyor ancak deri şeritler daha dokulu bir görünüm yaratmak, hacim ve hareket hissi katmak için dokumadan önce kıvrılıyor.

Lambada orijinal ampulle aynı şekle sahip LED ampul yer alıyor.

Model 600’ün yeni versiyonu siyah, gri, kırmızı, zümrüt yeşili ve ‘Bottega Veneta yeşili’ olmak üzere beş farklı renkte ve iki boyutta üretildi.