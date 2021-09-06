Gine’de darbe: Liverpool’lu Keita, milli maç için gittiği ülkede mahsur kaldı

Gine’deki askeri darbeden, Fas’la oynanması planlanan 2022 Dünya Kupası eleme maçı için başkent Konakri’de bulunan ve aralarında Premier Lig’in yıldızlarının da olduğu milli futbolcular da etkilendi.

Dün Cumhurbaşkanı Alpha Conde’yi alıkoyduğu belirtilen bir grup askerin devlet televizyonu RTG’de darbe bildirisi okumasının ardından Fas-Gine maçı FIFA tarafından ertelenmişti.

Liverpool forması giyen Gineli Naby Keita, Fas Milli Takımı kaptanı Wolves defansı Romain Saiss, QPR oyuncusu Faslı Ilias Chair, Watford’un Faslı orta saha oyuncusu Imran Louza ve sol beki Adam Masina ve PSG’nin sağ beki Faslı Achraf Hakimi darbe kaosunun ortasında kalan futbolcular arasında.

Gine milli takımı oyuncularının tam olarak nerede olduğu bilinmemekle birlikte ülkedeki istikrarsız duruma rağmen Keita’nın güvende ve iyi olduğu belirtildi.

Premier Lig ekibi Liverpool’un sözcüsü, Keita ile iletişim halinde olduklarını ve Liverpool’a güvenli bir şekilde getirmek için yetkililerle birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Faslı oyuncular ve ekibin bir süre otellerinde mahsur kaldıktan sonra büyükelçiliklerinin yardımıyla ülkelerine gönderildikleri öğrenildi.