Gezi davasında duruşma günü

Gezi Parkı eylemlerini finanse ettiği suçlamasıyla aralarında 1634 gündür tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın ve Taksim Dayanışması bileşenlerinin bulunduğu sanıkların yargılandığı davada kararın açıklanması bekleniyor.

Kavala 18 Ekim 2017’de tutuklanmıştı.

Avrupa Konseyi, dört yıldan uzun süredir aleyhine hüküm verilmeden tutuklu yargılaması devam eden Kavala hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararını uygulamadığı gerekçesiyle Türkiye aleyhine ihlal prosedürü başlatmıştı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 2 Şubat’ta Kavala davasının AİHM’e havale edilmesine dair karar almıştı.

Savcılık Kavala’nın hükümeti şiddet kullanarak devirmek suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istiyor.

İnsan hakları savunucuları, muhalefet partileri ve Türkiye’nin Batılı müttefikleri herhangi bir suç işlediği ispatlanmadan tutuklu yargılanan Kavala’nın serbest bırakılmasını talep ederken, devam eden tutukluluğun yargı üzerindeki siyasi baskının göstergesi olduğunu belirtiyor.

Kavala 2013’teki Gezi Parkı protestolarını finanse ettiği iddiasıyla açılan davadan 2020’de beraat etmiş, ancak tahliye edildikten hemen sonra başka bir soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. İstinaf mahkemesi 2021 başında beraat kararını bozarak, bunu 2016’daki darbe girişiminde rol aldığı suçlamasıyla ilgili açılan davayla birleştirmişti. 64 yaşındaki Kavala suçlamaları reddediyor.