Gezgin Salon Festivali: İki günlük müzik maratonuna geri sayım

Festival ruhunu şehre taşıyan Gezgin Salon Festivali, bu yıl 29-30 Temmuz tarihlerinde ikinci kez izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Fotoğraflar: İKSV

Farklı müzik türlerinde önde gelen dünyaca ünlü grup ve isimleri dinleyicilerle buluşturan festival, ilk gününde Satori, L’Imperatrice, Agar Agar, Sylvie Kreusch ve Emir Taha’yı; ikinci gününde Jon Hopkins, Büyük Ev Ablukada, Warhaus, Still Corners ve Tsar B’yi ağırlayacak.

İki gün boyunca Parkorman’da düzenlenecek festivalin kombine 1500, tek gün 950 lira olan biletleri passo.com.tr ile İKSV ana gişeden alınabilir.

Emir Taha festivali başlatacak

Emir Taha

Emir Taha, çok sevilen ‘Huyu Suyu’ şarkısı ve iki parça olarak yayımladığı ‘Hoppa’dan parçalarla festivali başlatan isim olacak.

Sylvie Kreusch

Emir Taha’dan sonra, Serge Gainsbourg ve Kate Bush gibi isimleri hatırlatan Sylvie Kreusch sahnede olacak. Kreusch geçtiğimiz yıllarda Warhaus ve Soldier’s Heart gibi isimlerle yaptığı çalışmalar ve moda dünyasındaki popülerliğiyle adından söz ettirmişti.

Agar Agar

Festival izleyicisinin yakından tanıdığı, elektronik popun en sevilen gruplarından Agar Agar festivalin bir sonraki konuğu olacak.

L’impératrice

Fransız pop ve alternatif müziğinin önde gelen isimlerinden L’impératrice bu yıl festival sahnesinde yerini alıyor.

Satori

Festivalin ilk gününün kapanışını Satori yapacak. Satori, müziğindeki kültürel çeşitlilik, arayış ve doğaçlamalarla kendine özgü müzik aranjmanlarını festival sahnesine taşıyacak.

Tsar B

30 Temmuz Pazar günü, sahnenin ilk konuğu elektronik altyapılı dans müzikleriyle Tsar B olacak.

Still Corners

Tsar B’den sonra ‘The Trip’ şarkısıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan dream pop grubu Still Corners Parkorman sahnesinde seyirciyle buluşacak. Çöl noir tınıları ve organik enstrümantasyonlarıyla bir performans sergileyecek Still Corners, sahneyi alternatif müziğin bir diğer dev ismi Warhaus’a bırakacak.

Warhaus

Pop/rock grubu Balthazar’ın vokali Maarten Devoldere’nin solo projesi Warhaus, romantik ve melankolik ezgilerden oluşan üçüncü albümü Ha Ha Heartbreak’i festival dinleyicisiyle birlikte seslendirecek.

Büyük Ev Ablukada

Hedefi 12’den vuran şarkı sözleri ve akustikten elektroniğe evrilen müziğiyle Büyük Ev Ablukada, festivalin ikinci gün konuklarından.

Jon Hopkins

Festivali Jon Hopkins sonlandıracak

Festivalin final performansı, The New Yorker’a göre ‘kendi neslinin en çok alkışlanan elektronik müzisyeni’ Jon Hopkins’in olacak.

Program ve sanatçılar ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.