Getir'in kurucusu Salur: Mubadala'yla Amsterdam'da duruşmamız olacak

Getir’in kurucusu Nazım Salur, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet fonu Mubadala’nın ‘hisselerine çökmeye çalıştığını’ iddiasını yineleyerek “Amsterdam Temyiz Mahkemesi’nde duruşmamız olacak” dedi.

Nazım Salur. Fotoğraf: AA

Geçen yaz, Britanya’daki faaliyetlerini sonlandıran Getir’in yaklaşık 250 milyon dolarlık bir sermaye desteği karşılığında ikiye bölüneceği açıklanmıştı.

Türkiye’deki gıda ve market dağıtım operasyonlarında çoğunluk hissesinin Mubadala’ya ait olacağı ve Getir’in kurucusu Nazım Salur şirkette aktif rol almayacağı iddia ediliyordu. Salur’un Getir Drive ve araç çağırma hizmeti veren BiTaksi dahil olmak üzere şirketin diğer varlıklarını yönetmesi bekleniyordu.

4 Eylül’de Getir’in nihai kontrolünü devralmak için Abu Dabi merkezli yatırım şirketi Mubadala, Rekabet Kurumu’na başvurmuştu. 27 Eylül’deyse Rekabet Kurumu Getir Perakende Lojistik AŞ’nin tek kontrolünün dolaylı olarak Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemine izin vermişti.

İzinle şirketin market ve yemek teslimatı işlerine ilişkin çoğunluk ve kontrol hissesinin söz konusu teşebbüs tarafından devralınması onaylanmıştı. Getir’in e-ticaret ve mobilite gibi diğer işlerininse kontrolü kurucularda kalmaya devam ederken çoğunluk hisseleri de Nazım Salur, Serkan Borançılı ve Tuncay Tütek’e geçecekti.

Yeni yapıda Getir’in kurucularının azınlık hissesi market ve yemek teslimatı işinde sürecekti.

Salur, 15 Ocak’ta X’ten Mubadala’nın, ‘Getir’i ikiye bölmek için yaptığı anlaşmayı hukuksuzca yok saydığını’ ve yönetimi kendilerinde kalması gereken şirketleri kendi bünyesinde tuttuğunu iddia etti. Salur, paylaşımında “Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor” demişti.

İddiasını yineleyen Salur bugün de X’teki paylaşımında şunları söyledi:

“Getir’in Amsterdam’daki Genel Kurul’u, Mubadala’nın hissemize çökme planını onaylamak için hukuka aykırı şekilde toplandı.

Başvurumuz üzerine buna dair 24 Ocak’ta Amsterdam Temyiz Mahkemesi’nde duruşmamız olacak. Türkiye ve İngiltere’de de hukuki mücadeleye devam.”