Getir, Alman rakibi Flink’i almak için görüşüyor

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Sipariş hizmet sağlayıcısı Getir, rakiplerinden Almanya merkezli Flink’i satın almak için görüşmelerde bulunuyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Financial Times’ın aktardığına göre iki şirketin kaynakları, görüşmelerin devam ettiğini ancak anlaşmaya ulaşılacağına yönelik bir garantinin olmadığını dile getirdi.

Flink; sermaye yoğun işletmelerin, artan faiz oranları ve yaklaşan durgunluk riski sonrası yatırımcıların gözünden düşmesi nedeniyle geçen yılki borç erteleme dalgasının ardından Avrupa’nın kalan son bağımsız market dağıtım gruplarından biri olmuştu.

Flink ayrıca, mevcut yatırımcılarından bir milyar dolardan fazla bir değerlemeyle yaklaşık 100 milyon dolarlık fon sağlamak için görüşmelerde bulunuyor.

Getir, Aralık 2022’de de diğer bir Alman rakibi Gorillas’ın tamamını 1,2 milyar dolara satın almıştı.