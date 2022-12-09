Getir, Berlin merkezli rakibini 1,2 milyar dolara satın aldı

Sipariş hizmet sağlayıcısı Getir, rakiplerinden Almanya Berlin merkezli Gorillas’ın tamamını 1,2 milyar dolara satın aldı.

Getir, rakibi Gorillas’ı satın aldı. (Reuters)

Getir’in açıklamasına göre şirket, bu hamleyle sektöründeki konsolidasyona öncülük ettiğinin bir kez daha kanıtladı.

Şirketin dokuz ülkede faaliyet gösterdiği kaydedilen açıklamada, Getir Kurucusu Nazım Salur’un şu açıklaması yer aldı: “Piyasalar inip çıkabilir, ama önemli olan kullanıcılarımızın hizmetimizi seviyor olması ve sunduğumuz kolaylığın herkes tarafından kabul görmesi. Hızlı market teslimatı sektörü önümüzdeki uzun yıllar boyunca istikrarlı biçimde büyümesini sürdürürken, Getir de yedi yıl önce icat ettiği bu sektöre liderlik etmeye devam edecek.”

Startup olarak kurulan Getir 1 milyar doların üstüne çıkan değeriyle Türkiye’nin ilk ‘unicorn’ şirketlerinden biri olmuştu.