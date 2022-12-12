Reuters’tan Getir analizi: Gorillas’ı alması Avrupa pazarını yeniden şekillendiriyor

Hızlı teslimat şirketi Getir’in Berlin merkezli rakibi Gorillas’ı 1,2 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alması, Avrupa’daki gıda teslimat pazarındaki şirketlerin Covid-19 salgını sonrasındaki durgunlukla mücadele ettiği bir dönemde pazar konsolidasyonuna yönelik önemli bir adım oluşturuyor.

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Salgın sırasında faaliyetlerini hızla büyüten teslimat şirketleri, martta karantina uygulamalarının sona ermesiyle talepteki düşüş ve artan faiz oranlarından ağır etkilenmişti. Yatırımcılarsa zarar eden teknoloji şirketlerinden uzaklaşmışlardı.

Gıda teslimat şirketleri, kârlı olma isteğiyle hızla birleşmeye, maliyetleri düşürmeye ve zayıf olduğu pazarlardan çıkmaya başladı.

Reuters’a konuşan sektör analistleri, sancılı küçülme sürecinin devam edeceğini dile getirirken, bazı şirketlerin yeniden toparlanmaya başladığını söyledi.

ABD’li yatırım bankası Citigroup’un analisti Catherine O’Neill, fazla kapasiteyi sona erdirmek için birleşmelerin ve maliyet düşürmenin beklenenden daha hızlı gerçekleştiğini ve teslimat başına sipariş boyutu gibi unsurların iyileştiğini belirtti.

O’Neill, Avrupa’daki hayat pahalılığı artışının olumsuz etki yaratmaya devam ettiğini belirterek “Bu şirketlerin resesyonu nasıl atlatacağını henüz öngöremiyoruz” dedi.

Getir, Gorillas’ı satın alarak, Avrupa’nın en büyük hızlı teslimat şirketi haline geldi.

Analistler, satın alma anlaşmasından sonra Getir’in değerlemesinin yaklaşık 8,8 milyar dolar olarak hesaplandığını ve şirketin Türkiye’deki güçlü konumu nedeniyle Gorillas’tan yaklaşık yedi kat daha değerli olduğunu belirtti.

Hızlı teslimat sektöründeki diğer büyük şirketler Berlin merkezli Flink ve Philadelphia merkezli GoPuff.

Flink’in sözcüsü Boris Radke, “Almanya’da Gorillas ve Getir kaynaklı doğrudan rekabeti görüyoruz. Diğer hepsi ortadan kalktı” dedi.

Avrupa’da faaliyet gösteren 12’den fazla hızlı teslimat şirketi 2021’in ortalarından bu yana iflas etti veya satın alındı.

PitchBook verilerine göre, 2021’de 13 anlaşmayla sektöre 1,3 milyar dolar yatırım yapan girişim sermayesi şirketleri, 2022’de iki anlaşmayla sektöre 125 milyon dolar değerinde yatırım yaptı.

Hızlı teslimat piyasasında artık daha az rekabet olması ve daha az yeni sermaye girişiyle, hem market hem de gıda teslimat şirketleri kupon ve promosyon harcamalarını azalttı.

Getir geçen ay Just Eat Takeaway ile Getir’in ürünlerinin Takeaway telefon uygulamasındaki uygulamalara entegre olmasına yönelik anlaşma yapmıştı.