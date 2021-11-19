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Yaramazlara biraz batar!

Gerrard’dan Aston Villa oyuncularına ketçap yasağı

Aston Villa’nın yeni teknik direktörü Steven Gerrard, oyuncularının ketçap yemesini yasakladı.

Fotoğraf: Reuters


Britanya Premier Lig’de küme düşme hattının hemen üstünde bulunan Aston Villa, Dean Smith’ten boşalan koltuğa geçen hafta Steven Gerrard’ı getirmişti. 41 yaşındaki teknik adam, Aston Villa ile 2024 yazına kadar sözleşme imzalamıştı.


Gerrard, Aston Villa’nın yeni menajeri olarak Premier Lig’e geri dönmesinin hemen ardından ise ‘ketçap yasağı‘ ile gündem oldu.

Brighton maçı öncesi basın toplantısında konuşan Gerrard, Villa Park’ta ketçapın kırmızı listeye alınıp alınmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: “Görmeden yasakladım. Oyuncuların doğru mentaliteye sahip olması gerekiyor. İyi olmak için çaba göstermeleri gerekiyor.”

Daha önce yine Premier Lig ekiplerinden Tottenham’ın başına geçen Antonio Conte de fazla kiloları olduğu gerekçesiyle oyuncularına sos yasağı getirmişti.

Britanya basınına yansıyan haberlerde yasakların sembolü ise bir kez daha ketçap olmuştu.

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