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Yaramazlara biraz batar!

Gergerlioğlu: Provokatörler bizi engellemeye çalıştı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, seçim çalışmalarının ‘bir grup provokatör’ tarafından engellenmeye çalışıldığını söyleyerek “Yenilgileri aşikar oldukça saldırganlıkları artıyor” dedi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu. (AA)

HDP, kapatma davasına karşı seçimlere Yeşil Sol Parti adıyla giriyor. Yeniden aday gösterilen Gergerlioğlu ve beraberindeki partililer, İzmit Kuruçeşme’de seçim çalışması yürütürken bir grup saldırgan tarafından engellendi.


Konuya ilişkin konuşan Gergerlioğlu, ‘sağduyulu davranarak olayın bir lince dönüşmesini engellediklerini’ söyledi.

Kocaeli’nden en az iki vekil çıkarmaya kararlı olduklarını kaydeden Gergerlioğlu, şunları dedi: “Net bir şekilde tüm bağımsız kamuoyu anket araştırma sonuçları da gösteriyor ki oylarımız artıyor ve gerçekten önemli bir sonuç almaya son derece yakınız. Bu bizi sevindiriyor fakat birilerini rahatsız ediyor! Yenilgileri aşikar oldukça saldırganlıkları artıyor. Halktan gördüğümüz ilgiyi gördükçe saldırganlıkları artıyor. provokatif güç odaklarına karşı net bir cevabı verdiğimizi göstermemiz gerekiyor. Biz yolumuza devam ediyoruz.”

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