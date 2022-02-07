Gerekçe ‘Cübbeli Ahmet’ paylaşımı: Araştırmacı Özkiraz için yakalama kararı

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’yle ilgili bir Twitter paylaşımı nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Fotoğraf: Diken

Özkiraz’ın aktardığına göre yakalama kararına sebep olarak gösterilen tweet 23 Kasım 2019’da atılmış. Araştırmacının söz konusu paylaşımında şu ifadeler yer alıyor: “Ne günlere kaldık, Dini siyasete alet eden bu sakallı şeytan, bu cübbeli ajan, bu sarıklı soytarı bir milletvekilini hedef gösteriyor. Damadının haram dolu ihalelerinin hesabını ver önce şarlatan herif. Din bezirganı çakma alim.”

Özkiraz, yakalama kararını duyurduğu paylaşımda şunları yazdı: “Bu ‘sözde alim’ üyesi olduğum partiye ve milletvekillerine ‘Şerefsiz, namussuz’ diyebiliyor ama biz yargılanıyoruz. Ben parti üyesi olduğum için kendisinden şikayetçi oldum. Videoda adı geçen milletvekillerimiz de olmalı.”