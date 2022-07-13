Gençlere KYK yurtlarında ücretsiz konaklama uygulaması başlıyor: Öğrencilik şartı yok

81 ildeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yutlarından gençlere ücretsiz konaklamasına imkan sağlayan uygulaması için rezervasyonlar başladı.

Fotoğraf: Temsili

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtlarında ‘gençlerin yaz aylarını etkin bir şekilde hareket halinde geçirmeleri amacıyla’ uygulanacak projenin detaylarını bakanlık merkezinde anlattı.

Bakan Kasapoğlu, “15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında genç seyyahları bekliyor. Tüm gençlerimize yaz döneminde ömürleri boyunca unutamayacakları, keyifli, öğretici ve heyecan dolu yolculuklar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bugün yayına başlayan bakanlığın ilgili sitesinde kalınabilecek yurtlara ve iletişim bilgilerine yer veriliyor. İl ve cinsiyet seçimi yapılarak yurtlar listelenebiliyor.

Sitede yer alan bilgilere göre yurtlarda ücretsiz konaklama için kurallar şöyle:

*18-25 yaş arasındaki gençler yararlanabilir.

*Öğrenci olma şartı aranmaz.

*Konaklama başvurusu için ilgili yurt müdürlüğüyle en az bir gün öncesinden iletişime geçilerek isim, soyisim ve TC kimlik numarasıyla rezervasyon yapılıyor.

* Yurda giriş yapılırken gençlerden nüfus cüzdan fotokopisi alınır.

*Aynı ilde yaz dönemi boyunca en fazla üç gece konaklanabilir.

*Yurtlarda konaklayan gençlere kahvaltı ve yemek hizmeti sunulmayacaktır.

*Konaklama için yurtlara ilk giriş saati 13:00 olup konaklama süresi sona erip ayrılacaklar da odayı en geç 13:00’te boşaltmalıdır.

*Konaklama süresince yurtlardan en erken çıkış saati 05:00 ve son giriş saati 01:00 olarak uygulanır.

*Odalar konaklama süresince her gün 13:00-17:30 saatleri arasında temizlik yapılması için boşaltılır.

*Yurtta huzur bozucu davranışta bulunan gençlerin misafirlikleri sonlandırılır.