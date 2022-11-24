Gelir İdaresi’nden sahte internet siteleri için uyarı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), elektronik ortamda sunulan hizmetlerin yer aldığı İnteraktif Vergi Dairesi’nin logosu ve ekran görüntülerinin kullanılması suretiyle ‘sahte internet siteleri’ oluşturulduğuna dikkat çekerek, ödemelerde başkanlığın ve bankaların resmi internet sitelerinin kullanımına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyardı.

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GİB’in internet sitesinde yer alan duyuruda, başkanlık tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin yer aldığı İnteraktif Vergi Dairesi’nin logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak oluşturulan sahte internet sitelerinin bir örneği paylaşıldı.

Söz konusu sahte internet sitelerinde çekiliş düzenlendiğine işaret edilerek, mükelleflerin şahsi bilgilerinin usulsüz bir şekilde ele geçirilmeye çalışıldığı vurgulandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden ödemelerde tarayıcıya ‘www.gib.gov.tr’, anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemelerdeyse tarayıcıya ilgili bankanın internet sitesi adresinin yazılarak girmeye dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Konuyla ilgili hak kayıplarının önlenmesi için mağduriyet ve şikayetlerin şahsi olarak adli makamlara iletilmesi gerektiğinin altı çizildi.