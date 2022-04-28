‘Gelecek Turizmde’nin yeni rotası Muğla

‘Gelecek Turizmde’, sürdürülebilir turizmi teşvik etmek için 15 yıllık öncü çalışmalar ve 2 milyon dolarlık yatırımın ardından odağını, Muğla’ya çeviriyor. Bölgede beş yeni alternatif turizm rotası oluşturulması, 500 kişiye sürdürülebilir turizm eğitimleri verilmesi hedefleniyor. Ayrıca sürdürülebilir turizm alanında rol almak isteyen kadın girişimcilere hibe, mentorluk ve iletişim desteği sağlanacak.

Sürdürülebilir turizme odaklanan ilk program

Türkiye’de sürdürülebilir turizme odaklanan ilk program ‘Gelecek Turizmde’, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes işbirliğinde 2007 yılından bu yana yürütülüyor.

Program kapsamında 15 yıldır sürdürülebilir turizm modelleri oluşturma, toplum temelli girişimleri ve kadın girişimciliğini destekleme, kadınların güçlenmesine katkıda bulunma ve yerelde yeni istihdam olanakları yaratma konularında çalışılıyor.

Yeni dönemin ilk rotası Muğla

Program, yeni dönemde odağını geçen yılki orman yangınlarından en çok etkilenen şehirlerden Muğla’ya çeviriyor. Bu kapsamda beş yeni alternatif turizm rotası oluşturulacak. Turizm alanında rol almak isteyen en az 50 kadın girişimciye hibe, mentorluk, istihdam, iletişim desteği sağlanacak. 500 kişiye sürdürülebilir turizm eğitimi verilecek, sürdürülebilir turizm eğitimi alan yerel turizm işletmeler ‘Gelecek Turizmde Öneriyor’ kapsamına alınacak. Ayrıca bölgede toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı oluşturulacak.

Yüksek riskli yerlere su depoları

İklim kaynaklı afetlerin turizme tehdidini dikkate alan ‘Gelecek Turizmde’ kapsamında, bölgede yaşayanlar için orman yangını risklerine ilişkin bilinçlendirme faaliyetleri de yürütülecek ve orman yangınlarına hızlı müdahaleyi desteklemek için bölgedeki yüksek riskli yerlere su depoları yerleştirilecek.

’15 yıla birçok başarı hikayesi sığdırdık’

‘Gelecek Turizmde’nin 15’inci yılı dolayısıyla Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve CEO’su Can Çaka, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNDP ile birçok başarı hikayesi sığdırdıklarını belirterek şunları söyledi: “Yeni dönemde, iç ve dış turizm açısından son derece önemli olan Muğla’dayız. Anadolu Efes olarak geçen yıl yangınlar sırasında bölgenin yanında olduk. Şimdi de Muğla’nın sosyal ve ekonomik rehabilitasyon sürecinde elimizi taşın altına koyuyoruz. Yeni dönemde gerçekleştireceğimiz çalışmalar, başta kadınlar olmak üzere Muğla halkının doğal ve kültürel mirasına sahip çıkarak, kalkınmasına katkı sağlayacak.”

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton şöyle konuştu: “Çabalarımız, doğayı korurken gelir ve istihdam yaratan turizm modelleri geliştirmeyi amaçlıyor. Bu bağlamda Anadolu Efes ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortaklığımızı, Türkiye’nin gelecekteki yeşil büyümesi için hayati önem taşıyacak kamu-özel sektör iş birliklerinin bir modeli olarak görüyoruz.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Vekili Şennur Aldemir Doğan da şunları söyledi: “Bakanlık olarak temel hedefimiz, turizm potansiyeli olan alanların potansiyellerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüterek, turizm faaliyetlerini çeşitlendirmek, turizmi ülke geneline ve 12 aya yayarak turizmden elde edilen geliri artırmak. Bu kapsamda yerel halkın ve küçük işletmelerin de turizmden gelir elde etmesine katkıda bulunmak amacıyla yürüttüğümüz önemli çalışmalardan birisi, güçlü ortaklık yapısıyla 15 yıldır Türkiye’nin farklı bölgelerinde sürdürülebilir turizm girişimlerini desteklediğimiz ‘Gelecek Turizmde’ projesidir.

Önümüzdeki süreçte, bugüne kadar elde ettiğimiz deneyimlerden yola çıkarak, ülkemizin önemli turizm destinasyonlarından Muğla’da varolan potansiyelin değerlendirilerek, yerel halkın ve küçük işletmelerin de turizmden gelir elde etmelerini desteklemeyi hedefliyoruz.”

Gelecek Turizmde;

* 2007’den beri 19 projeyle 200 bin kişinin hayatına dokundu

* Yaklaşık 500 kadına doğrudan ya da dolaylı olarak istihdam sağlandı

* 600 STK ve 23 üniversite ile iş birliği yapıldı

* Program kapsamında desteklenen hibe projeleriyle yerel ürünler, kültürel ve doğal değerler öne çıkarılarak, yeni ziyaretçilerin çekilmesi ve yerel geçim kaynaklarının iyileştirilmesi sağlandı.