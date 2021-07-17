Gediz Deltası’nda aralarında flamingoların bulunduğu bazı kuş türleri ölü bulundu

İzmir’in Çiğli ilçesindeki, Gediz Deltası’nda bulunan doğal sit alanında aralarında flamingoların da bulunduğu bazı kuş türleri ölü bulundu. Bölgede inceleme yapan ekipler, avcılar tarafından vurulduğu değerlendirilen flamingoların ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın aktardığına göre Çiğli ilçesinde bulunan Kuş Cenneti bölgesinde yoğun olarak yaşayan flamingoların ve diğer kuş türlerinin ölümüne ilişkin, Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede inceleme yaptı.

İncelemenin ardından bölgedeki ölü flamingolardan biri ekiplerce İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kuşların kaçak avlanma nedeniyle öldüğü düşünülürken, ölü bulunan flamingonun vücudunda saçma olup olmadığı tespiti için inceleme yapılacağı bildirildi.