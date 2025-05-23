Geçici olarak kapatılan İSPARK'lar bugün yeniden açıldı

Yangın ve deprem güvenliği denetimi nedeniyle geçici bir süre kapatılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSPARK otoparkları alınan tedbirler sonrası yeniden açıldı.
İstanbul Valiliği, İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve ilgili İBB birimlerinin gerekli değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının ardından otoparklarda güvenlik tedbirleri alındı.
Valiliğin yazısına göre söz konusu otoparklar 23 Mayıs 2025’ten itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak:
- Pendik Katlı
- Kadıköy Yeni Salı Pazarı PD Katlı Otoparkı
- Ümraniye Okan Sokak zemin Altı Otoparkı
- Ümraniye Katlı Otoparkı
- Ümraniye Haldun Alagaş
- Kağıthane Harmantepe Zemin Altı Otoparkı
- Hamidiye Mahallesi Katlı Otoparkı
- Levent metro Yeraltı Otoparkı
- Seyrantepe Katlı (arena karşısı)
- Hacıosman Metro Yeraltı Otoparkı
- Balmumcu Katlı
- Alibeyköy Yeşiltepe Zemin Altı Otoparkı
- Maçka Katlı Otoparkı
- Şişli Zemin Altı Otoparkı
- Fatih Katlı Otoparkı
- Bayrampaşa Atatürk Parkı Zemin Altı Otoparkı
- Bayrampaşa Altıntepsi Zemin Altı Otoparkı
- Bayrampaşa Yenidoğan Zemin Altı Otoparkı
- Bayrampaşa Arda Turan Kompleksi
- Bağcılar Demirkapı Zemin Altı Otoparkı
- Halkalı Mahallesi Zemin Altı Otoparkı
- Bayrampaşa Muratpaşa Yeraltı Otoparkı
- Zeytinburnu Şehit Volkan Duysak Otoparkı
- Bahçelievler Siyavuşpaşa Yeraltı Otoparkı
- Arnavutköy Zemin Altı Otoparkı
- Sultangazi Zemin Altı Otoparkı
- Zeytinburnu Mevlana Yeraltı otoparkı
- Bağcılar Kent Meydanı PD Zemin Altı Otoparkı
- Ataköy Metro Durağı Yanı PD Zemin Altı Otoparkı
- Esenler Adem Baştürk Kültür Merkezi Katlı
- Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı Zemin Altı Otoparkı
- Merter Metro Zemin Altı Otoparkı
- Merter Katlı Otoparkı