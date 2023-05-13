Geçen hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,97 yükseldi. Altının gram satış fiyatı yüzde 0,72, dolar/TL yüzde 0,46 yükselirken, avro/TL yüzde 0,46 düştü.

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BIST 100 endeksi, en düşük 4.374,14 ve en yüksek 4.982,86 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 8,97 artarak 4.795,61 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,72 değer kazancıyla 1267 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,71 artışla 8 bin 488 liraya yükseldi.

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Geçen hafta sonu 2 bin 63 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2 bin 77 liraya çıktı.

Bu hafta dolar yüzde 0,46 değer kazancıyla 19,5870’e çıkarken, avro yüzde 0,46 kayıpla 21,3290 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,06, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,73 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığındaysa yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 7,73 ile ‘hisse senedi fonları’ oldu.