Gazze’ye yoğun bombardıman: Saatte 100’den fazla hava saldırısı

İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeybatı, orta ve güneybatı bölgelerini yoğun bombaladığı bildirildi.

Fotoğraf: TRT Haber

AA’nın haberine göre saldırılar, Gazze Şeridi’ndeki en büyük hastane Şifa Hastanesi’nin yanısıra yerleşim alanlarını, yolları, limanı ve Gazze’nin kuzeybatısından güneybatısına kadar çeşitli yerleri hedef aldı.

Eş zamanlı olarak kentteki tüm iletişim ve internet hizmetleri tamamen çöktü.

Kentin çeşitli bölgelerinden dumanlar yükselirken, ambulanslar bombalanan alanlara giriş sağlayamıyor.

Ayrıca İsrail savaş uçakları Endonezya Hastanesi’nin çevresini de hedef aldı.