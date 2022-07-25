Gazprom, Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatını düşürecek

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattı için kullanılan bir türbin motorunun daha ‘teknik nedenlerden ötürü’ durdurulduğunu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğal gaz miktarının azalacağını duyurdu.

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Kuzey Akım, Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa’ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor.

Gazprom’un yazılı açıklamasında, Kuzey Akım için kullanılan Portovaya kompresör istasyonundaki Siemens türbin motorunun ‘teknik nedenlerden ötürü durdurulduğu’ belirtildi.

Açıklamada, 27 Temmuz’dan itibaren Portovaya kompresör istasyonu üzerinden günlük azami 33 milyon metreküp doğal gaz sevk edilebileceği yazıldı.

Gazprom, Siemens’e ait bir türbinin Kanada’da bakımlarının ardından Rusya’ya geri teslim edilmediği gerekçesiyle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatını 15 Haziran’da yüzde 60 düşürmüştü.

Avrupa, ithal ettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40’ını Rusya’dan temin ediyordu.