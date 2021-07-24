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Yaramazlara biraz batar!

Gaziosmanpaşa’da freni boşalan kamyonet yolcu minibüsüne çarptı: Beş yaralı

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde freni boşalan bir kamyonetin yolcu indiren minibüse çarpması sonucu beş kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Hekimsuyu Caddesi’nden Sultangazi istikametine giden minibüs, yolcu indirmek için GOP Spor Tesisleri durağında durdu.


Bu sırada arkasından gelen kamyonet, freninin boşalması nedeniyle duran minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs refüje çıkarak durdu. Yolcu minibüsünün içerisinde iki yolcu sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkışan yolcular kurtarıldı. Yaralı beş yolcu ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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