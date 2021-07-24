Gaziosmanpaşa’da freni boşalan kamyonet yolcu minibüsüne çarptı: Beş yaralı

Türkiye’deki iPhone kullanıcılarına bu sabah ‘test bildirimi’ olarak gelen ‘Evde Kal Türkiye’ mesajı, tedirginlik yarattı. ‘Acil Durum Uyarıları’ kapsamında gelen mesaj, Twitter’da bir anda en çok konuşulan başlıkların ilk sırasına yükseldi.