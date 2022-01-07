Gaziantep’ten sonra başkentte de üç çocuk annesi bir kadın kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Ankara’nın Keçiören ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

Bugün bir başka üç çocuk annesi, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yaşayan Nurcan K. da kocası tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

AA’nın haberine göre Keçiören Şenlik Mahallesi Düz Sokak’taki evde, üç gün önce çalıştığı güvenlik şirketinden çıkartılan R.K., komşuları yüzünden tartıştığı iddia edilen eşi Funda Koyuncu’yu bıçakla yaraladı.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri R.K.’yı gözaltına aldı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Koyuncu’ya ise 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Ancak 2,5, 7 ve 12 yaşlarında üç çocuğun annesi Koyuncu kurtarılamadı.

2,5 yaşındaki oğlunun olay sırasında evde, diğerlerinin ise okulda oldukları belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.