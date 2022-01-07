Kocası tarafından bıçaklanan üç çocuk annesi hayatını kaybetti

İstifa edenlerden daha genç olanlar kendilerini Almanya, İngiltere, İsveç, Kanada, hatta Arap ülkelerine (Dubai) atmaya çalışırken, diğerleri ya özel sektöre kayıyor ya da muayenehanelerini açıyor. Emekli olup artık dinlenmeyi tercih edenler de var.