Kocası tarafından bıçaklanan üç çocuk annesi hayatını kaybetti

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde kocası tarafından bıçaklanan üç çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi.
AA’nın haberine göre Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde yaşayan Nurettin K. (45) ile eşi Nurcan K. (40), sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Nurettin K. eşini bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine giden ambulansla Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Nurcan K.’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Nurettin K. gözaltına alındı.