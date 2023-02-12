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Gaziantep’te yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nin müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Gaziantep’teki Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay, tutuklandı.

Mehmet Ertan Akay. Fotoğraf: AA

Gaziantep başsavcılığınca depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay dün ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ ve ‘imar kanununa muhalefet’ suçlamasıyla İstanbul Ataşehir’de yakalanmasının ardından işlemleri için Gaziantep’e götürüldü.


İl emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesi’ne götürülen Akay, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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