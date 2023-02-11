Bir müteahhit daha gözaltında

Gaziantep’te depremde yıkılan bir sitenin müteahhidi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra yıkılan binaların müteahhitleri emniyet güçlerinin hedefinde.
AA’nın aktardığına göre, Gaziantep’te depremde yıkılan Ayşe-Mehmet Polat sitesinin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay, İstanbul’da gözaltına alındı.
Gaziantep Başsavcılığı’nca depremde Akay hakkında ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ ve ‘imar kanununa muhalefet’ suçundan yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de söz konusu karar üzerine Akay’ı Ataşehir’de yakaladı.
Akay’ın emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Gaziantep’e gönderilecek.
Hatay’da depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun da dün, Karadağ’a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.