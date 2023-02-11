Bir müteahhit daha gözaltında

Acil durum plan ve yönetim uzmanı Prof. David Alexander, birçok bölgede sallantının maksimum derecenin altında olduğunu belirtti. Dolayısıyla binaların bu düzeydeki sallantıda yıkılması, neredeyse tamamının deprem inşaat yönetmeliğine uygun inşa edilmediğini gösteriyor.