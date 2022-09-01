Gaziantep’te IŞİD’e operasyonda dört kişi gözaltına alındı

Gaziantep’te IŞİD’e operasyonda dört şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı IŞİD’in muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda IŞİD içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen dört şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.