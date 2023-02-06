Gaziantep’te evladı enkazdaki anne: Nerede bu devlet, nerede bu belediye?

Güneydoğu’daki 7,7 büyüklüğündeki depremin üzerinden 15 saat geçti. Ama hala birçok bölgeye AFAD ulaşamadı. Yurttaşlar arama kurtarma çalışmalarını kendi imkanlarıyla yapıyor.

Enkaz altında üç kuzeni bulanan bir adam “Hiçbir devlet kurumu yardım etmiyor” derken, evladı binanın altında kalan bir kadın Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’e seslendi: “Ekip gönder Fatma hanım ne olur? Sizin evladınızın canı yansa ne olacak?“

04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde hissedildi. Biri 6,6 büyüklüğünde 107 artçı deprem meydana geldi.

‘Nerede bu devlet?’

Üç kuzeni için enkazda arama kurtarma yapan yurttaş şunları dedi: “Sabah 4’ten beri buradayız. İkindi 3’e kadar bir balyoz ve bir kürekle 20 kişi halk olarak bir orada çalıştık. Şu anda AFAD yok. Sadece sivil halk ve polis var. Analarımız bacılarımız hepsi yukarda kendi tırnaklarıyla kazıyoruz. Hiçbir devlet kurumu yardım etmiyor. Analarımızı ateşin yanında biz ısıtıyoruz. Battaniye yok. Tüm Türkiye sesimizi duysun istiyoruz.”

Enkazda çocuğu olan bir anne belediye başkanına seslendi: “Ekip gönder Fatma hanım ne olur? Çalışan vatandaş, ekip yok. Nolur! Yukarıdan aşağıya inecekler ip yok.İnşaatçıdan istiyoruz. Nerede bu belediye, nerede bu devlet? Evladım orada. Sizin evladınızın canı yansa ne olacak? Allah rızası için nolur yardım edin.”