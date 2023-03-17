Deprem bölgesindeki Gaziantep ve Kilis’te çok şiddetli sağanak ve dolu yağdı.

Görsel: Twitter

Kilis’te akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Caddelerde su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Son Dakika: ⚠️⚡️Kilis'i süper hücre vurdu. Şimşek, yıldırım, gök gürültüsü, dolu, fırtına, yağmur aynı anda etkili oluyor… pic.twitter.com/cLwHHYESsd — Hava Forum (@HavaForum) March 17, 2023

Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Gaziantep’te akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri yüzünden araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Dolu sebebiyle araçların üzerinin beyaz örtüyle kaplandığı kentte bazı vatandaşlar doludan korumak için araçlarını battaniye ve halılarla örttü.

Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Ayrıca Oğuzeli ilçesine bağlı Körkün Mahallesi’ndeki bir ahırda yıldırım isabet etmesi dolayısıyla dört koyun öldü.