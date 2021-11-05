Spor Toto Süper Lig’in 12’nci haftasındaki Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşması, son düdüğün ardından, 4 dakika daha oynandı.

Fotoğraf: Twitter

Kalyon Stadı’nda yapılan ve 2-0 ev sahibin üstünlüğüyle devam eden müsabakanın normal süresi sonunda hakem Halis Özkahya 9 dakikalık uzatma verdi. Maç, 90+5’inci dakikada Özkahya’nın yanlış son düdüğüyle tamamlandı ve takımlar soyunma odasına gitti.

Özkahya, yardımcı hakemlerin uyarısıyla maçı erken bitirdiğini anlayarak kalan 4 dakikanın tamamlanması için takımları sahaya çağırdı. Bir süre takımlar sahada ısındıktan sonra karşılaşma kalan 4 dakikanın oynanması için hakem atışıyla yeniden başladı.

Eksik sürenin oynanmasının ardından maç, Özkahya’nın ikinci bitiş düdüğüyle sona erdi.

AA’nın aktardığına göre Halis Özkahya’nın soyunma odasına giderken moralsiz olduğu gözlendi.

📌 Gaziantep FK – Kasımpaşa karşılaşmasında maç, olması gerekenden dört dakika erken bitirilmişti. Halis Özkahya, oyuncuları soyunma odasından geri çağırdı. Kalan süre oynanacak. #GFKvKSP pic.twitter.com/7Mb9mrBzNL — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 5, 2021

Gaziantep FK’nin Twitter hesabı üzerinden olayla ilgili şunlar kaydedildi: “Lütfen tekrar sahaya çağırmayın seviniyoruz! En çok bize yakışıyor.”