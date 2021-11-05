Spor Toto Süper Lig’in 12’nci haftasındaki Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşması, son düdüğün ardından, 4 dakika daha oynandı.
Kalyon Stadı’nda yapılan ve 2-0 ev sahibin üstünlüğüyle devam eden müsabakanın normal süresi sonunda hakem Halis Özkahya 9 dakikalık uzatma verdi. Maç, 90+5’inci dakikada Özkahya’nın yanlış son düdüğüyle tamamlandı ve takımlar soyunma odasına gitti.
Özkahya, yardımcı hakemlerin uyarısıyla maçı erken bitirdiğini anlayarak kalan 4 dakikanın tamamlanması için takımları sahaya çağırdı. Bir süre takımlar sahada ısındıktan sonra karşılaşma kalan 4 dakikanın oynanması için hakem atışıyla yeniden başladı.
Eksik sürenin oynanmasının ardından maç, Özkahya’nın ikinci bitiş düdüğüyle sona erdi.
AA’nın aktardığına göre Halis Özkahya’nın soyunma odasına giderken moralsiz olduğu gözlendi.
Gaziantep FK’nin Twitter hesabı üzerinden olayla ilgili şunlar kaydedildi: “Lütfen tekrar sahaya çağırmayın seviniyoruz! En çok bize yakışıyor.”