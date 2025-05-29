Gazeteci Vedat Örüç için tahliye kararı

Gazeteci Vedat Örüç, ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında yurt dışı yasağıyla tahliye edildi.
Vedat Örüç, İstanbul başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 20 Ocak’ta tutuklanmıştı.
Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) aktardığına göre 130 gündür tutuklu olan gazeteci Örüç, davanın ilk duruşmasında yurt dışı yasağı tedbiriyle tahliye edildi.
Örüç hakkında hazırlanan iddianamede SGK kaydı ve gazetecilerle birlikte yürümesi delil sayılmıştı.
Davanın ikinci duruşması 16 Eylül saat 17:00’da görülecek.
📌 Gazeteci Vedat Örüç, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında yurtdışına çıkış yasağı kararıyla tahliye edildi.— MLSA (@mlsaturkey) May 29, 2025
Örüç’ün tutuksuz yargılanacağı davanın ikinci duruşması 16 Eylül saat 17:00’ye ertelendi https://t.co/9GHCr4DWR2