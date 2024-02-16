Gazeteci Tolga Şardan’a beş yıla kadar hapis istemi

Gazeteci Tolga Şardan bir yıl altı aydan beş yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Fotoğraf: Alican Uludağ / Twitter

Şardan, T24’te yayınlanan “MİT’in Cumhurbaşkanlığına sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı nedeniyle apar topar tutuklanmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı.

AA’nın haberine göre İstanbul Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Şardan’ın ifadesine yer verildi.

Şardan ifadesinde gazetecilik mesleğinin temel kurallarından birinin fikri takip olduğunu, kulislerden elde ettiği bilgileri yazısında kaleme aldığını kaydetti.

İddianamede, söz konusu yazıda yer alan raporun olup olmadığının MİT’e sorulduğu ve savcılığa gönderdikleri cevapta ‘teşkilatları tarafından hazırlanmış bir rapora rastlanılmadığı’ yanıtını verdikleri bilgisi yer aldı.

Dosyalar birleştirildi

Şardan’ın söz konusu yazı içeriğinde yer alan bazı ifadelerinin ‘devletin yargı organlarını aşağılama’ suçu kapsamında da değerlendirildiği aktarılan iddianamede, bu suçtan da bir soruşturma yürütüldüğü ve aralarında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle birleştirildiği kaydedildi.

Yazıda yer alan ‘adliyelerde usulsüz ve yasaya aykırı olarak işlemler yapıldığı’ iddiasının halkın devlet kurumlarına olan güvenini olumsuz etkileyeceği belirtilen iddianamede, bu ifadelerin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu savunuldu.

Şardan’ın ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘devletin yargı organlarını alenen aşağılama’ suçlarından bir yıl altı aydan beş yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, incelenmek üzere İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.